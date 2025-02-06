Теннисист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

Теннисит Бублик: Сменил российское гражданство на казахстанское из-за денег

Теннисист Александр Бублик объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское в 2016 году. Он высказался на канале блогера Вити Кравченко в YouTube.

Спортсмен отметил, что сделал это из-за денег. «Я ушел как наемный работник, который в будущем приобрел эмоциональную связь с этими людьми», — заявил Бублик.

Теннисист заявил, что сейчас чувствует себя в Казахстане так же комфортно, как и в России. «Очень этому рад, честно говорю, что у меня действительно появился второй теннисный дом», — отметил Бублик.

27-летний Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), до 2016 года он представлял Россию. На счету теннисиста четыре победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, он является 49-й ракеткой мира.