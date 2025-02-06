Тревел-блогер описал поездку в Японию фразой «в России гораздо лучше»

Тревел-блогер Александр Мазуров побывал в Японии и описал поездку фразой «в России гораздо лучше». Своими впечатлениями от путешествия он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Конечно, в Японии красиво, — написал автор публикации. — Но сказать, что эта природа удивляет после России, нельзя. Возможно, сказывается мой большой опыт путешествий по нашей стране».

По словам Мазурова, природа в Японии очень напоминает Камчатку, Сахалин, Курилы, только словно меньшего масштаба и разнообразия.

Путешественник назвал еще один момент, который стоит учитывать относительно японской природы. Речь идет о ее «причесанности».

«Многие места облагорожены, сделаны смотровые площадки, проложены деревянные тропы, — пояснил он. — Плюсы этого — везде цивильно, ухоженно, стоят вендинговые автоматы. Из минусов — оказаться в "дикой природе" очень сложно. Наверно, она здесь тоже есть, но точно не в рамках туристических маршрутов».

Ранее стало известно, что в 2024 году турпоток в Японию вырос в 2,3 раза вопреки санкциям, которые страна ввела против России.

Всего за минувший год ее посетили 99,3 тысячи российских туристов. Это на 136,6 процента больше, чем в 2023-м. Тогда их число составило 41,96 тысячи человек.