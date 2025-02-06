Украина пыталась атаковать Астраханскую область

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ахтубинский район Астраханской области

В ночь на четверг, 6 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Астраханскую область. Об этом сообщает администрация Ахтубинского района в Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что на месте находятся сотрудники силовых структур, они во время попытки атаки отработали штатно. Никто, предварительно, не пострадал.

ВСУ последний раз пытались атаковать Астраханскую область в понедельник, 3 февраля. Тогда ВСУ пытались атаковать в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, на одном из них возник пожар. В сети появились кадры из атакованного региона.