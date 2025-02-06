Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 6 февраля 2025Россия

Украина пыталась атаковать Астраханскую область

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ахтубинский район Астраханской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 6 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Астраханскую область. Об этом сообщает администрация Ахтубинского района в Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что на месте находятся сотрудники силовых структур, они во время попытки атаки отработали штатно. Никто, предварительно, не пострадал.

ВСУ последний раз пытались атаковать Астраханскую область в понедельник, 3 февраля. Тогда ВСУ пытались атаковать в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, на одном из них возник пожар. В сети появились кадры из атакованного региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Назван главный покупатель российского мороженого

      ФСБ задержала банду наркодилеров в российском регионе

      Тревел-блогер описал поездку в Японию фразой «в России гораздо лучше»

      Умеров сообщил о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

      Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

      Силы ПВО уничтожили беспилотник Shark ВСУ

      Компания-производитель двигателей для F-16 заплатит миллион рублей российскому солдату

      Россия последний раз отправила в космос «Союз-2.1в»

      Дочь застреленного экс-мэра Самары получила 7 лет колонии за вымогательство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше