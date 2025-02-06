Умеров сообщил о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о развертывании роботизированных подразделений в составе бригад ВСУ на линии фронта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии», — уточнил он.

По словам Умерова, данный проект основывается на опыте испытаний, проводившихся с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими. Так, беспилотные наземные комплексы будут использоваться в наступлении и обороне, логистике, эвакуации раненых. При этом основными поставщиками наземных роботизированных комплексов Рустем Умеров назвал «ведущие отечественные компании».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Рустема Умерова необходимо уволить. По ее мнению, отставка министра обороны является неотложным и безотлагательным вопросом национальной безопасности.

До того Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.