На Украине призвали уволить министра обороны

Депутат Рады Безуглая призвала уволить министра обороны Умерова

Министра обороны Украины Рустема Умерова необходимо уволить. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Отставка министра обороны является неотложным и безотлагательным вопросом национальной безопасности», — призвала Безуглая.

Ранее Умеров анонсировал увольнения в структуре оборонного ведомства Украины. В частности, уволены будут заместитель Умерова Дмитрий Клименков и директор агентства по оборонным закупкам Марина Безрукова. Причиной этого решения называются постоянные «сливы» данных о закупках ведомства в период конфликта.

До того Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.

