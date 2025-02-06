США усилят контроль в окололунном пространстве

РИА Новости: США усилят военный контроль в окололунном пространстве

Пентагон будет усиливать контроль США в ближнем космосе, в частности, в окололунном пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В отчете фонда говорится, что Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона будет сосредотачиваться на усилении военного контроля США в окололунном пространстве и других ключевых районах ближнего космоса.

«Будут вестись разработки передовых систем наблюдения и целеуказания для улучшения ситуационной осведомленности и ударных возможностей в будущих военных конфликтах», — отмечается в докладе. Так, агентство уже начало работу над повышением осведомленности об околоземном пространстве — эту информацию получают, обрабатывая большой объем высокоскоростных данных со спутников.

Кроме того, специалисты DARPA намерены в 2025 году запустить на орбиту роботизированный комплекс для обслуживания и модернизации космических аппаратов. Также в планах разработка ядерного ракетного двигателя для повышения маневренности спутников.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу. В разговоре с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего Хегсет договорился о расширении сотрудничества между Вооруженными силами США и силами безопасности Панамы.