Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:28, 6 февраля 2025Силовые структуры

В ДНР задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ

МВД по ДНР: В Курахове задержали скрывавшегося в подвале дома солдата ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники полиции нашли и задержали в Курахове солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который скрывался в подвале одного из домов. Об этом заявили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооруженных формирований Украины», — уточнили в ведомстве.

Им оказался 26-летний военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, проходивший службу в должности связиста. Его передали представителям военной комендатуры.

Кроме того, в подвале одного из домов полицейские нашли схрон с минометными минами калибров 82 и 120 мм.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

      В сети перечислили самые трудно выполнимые секс-приемы из порно

      Трамп задумал ограничить въезд мигрантов в США с помощью туберкулеза

      В ДНР задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ

      Российские военные выбили ВСУ с позиций у границы Белгородской области

      Япония высказалась о заключении мирного договора с Россией

      В Госдуме заявили о подготовке новой инициативы в сфере миграции

      Демократы подверглись нападкам сторонников USAID за неспособность дать отпор Трампу

      В зоне СВО ликвидировали командира ВСУ с позывным Енот

      В Харьковскую область прибыло подкрепление ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше