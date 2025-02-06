В ДНР задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ

МВД по ДНР: В Курахове задержали скрывавшегося в подвале дома солдата ВСУ

Сотрудники полиции нашли и задержали в Курахове солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который скрывался в подвале одного из домов. Об этом заявили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооруженных формирований Украины», — уточнили в ведомстве.

Им оказался 26-летний военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, проходивший службу в должности связиста. Его передали представителям военной комендатуры.

Кроме того, в подвале одного из домов полицейские нашли схрон с минометными минами калибров 82 и 120 мм.