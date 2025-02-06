В Европе испугались наплыва подешевевших китайских товаров

Чиполлоне: Китай может начать демпинговать в Европе из-за торговой войны с США

Последствия торговых войн США могут сильно ударить по Европе, считает член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, которого цитирует Reuters. В частности, он опасается, что КНР на фоне введенных Дональдом Трампом тарифов на импорт может начать демпинговать в ЕС.

«Меня больше всего беспокоит то, что президент Трамп вступит в полноценную торговую войну с Китаем», — приводит агентство слова банкира, полагающего, что, с учетом наличия у этой страны более трети мировых производственных мощностей, перспектива наплыва подешевевших товаров со скидкой является поводом для переживаний за перспективы европейского экономического роста и ситуацию с инфляцией.

В материале отмечается, что, согласно моделям, составленным Институтом Петерсона, введение тарифов «нанесет удар» по экономическому росту в США, но ущерб для него окажется меньшим, чем для любой из попавших под них целей.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент назвал целью введения импортных пошлин на поставки товаров из Китая, Канады и других стран восстановление производственной базы в США. Трамп также регулярно напоминает европейцам, что избежать введения пошлин им удастся, только «восполнив свой огромный дефицит» в отношениях с Вашингтоном за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов.

В январе ввоз европейцами СПГ с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) взлетел более чем в полтора раза, достигнув второго за время наблюдений результата в размере 6,64 миллиарда кубометров.