Bloomberg: НАТО провалила работу по быстрому развертыванию сил в Европе

Страны Евросоюза не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил в случае начала вооруженного конфликта. Об этом сказано в отчете Европейской счетной палаты, информирует агентство Bloomberg.

«Несмотря на новые военные угрозы, задачи по созданию системы быстрого перемещения личного состава, снаряжения и боеприпасов в крупных масштабах так и не были достигнуты», — написано в статье.

Также подчеркивается, что бюджет альянса на 2021—2027 годы включает развитие инфраструктуры как для гражданского, так и для военного пользования. Однако к концу 2023 года эти деньги уже потратили на нескоординированные проекты. Они, в свою очередь, не учитывали стратегическую обстановку. В отчете критикуется и бюрократия в виде неорганизованной структуры командования и долгих согласований перевозок.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. По словам эксперта, альянс как минимум с 2022 года ведет против России прокси-войну.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией.