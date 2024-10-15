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03:31, 15 октября 2024Мир

На Западе раскритиковали деятельность НАТО

Профессор Малинен: НАТО стала главным символом обмана европейцев

Фото: IMAGO / Presidential Office of Ukr / Global Look Press

НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

«Вероятно, это самая большая ложь, рассказанная европейскому населению со времен основания Третьего рейха», — выступил с критикой эксперт.

Свой пост в соцсетях он сопроводил изображением флага и штаб-квартиры Организации Североатлантического договора. По словам Малинена, НАТО как минимум с 2022 года ведет против России прокси-войну.

Накануне сообщалось, что в НАТО начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, которые продлятся две недели. Как отмечалось, тренировочные полеты будут проводиться главным образом над Западной Европой и акваторией Северного моря. В свою очередь, в Кремле рассказали, что учения НАТО, проводимые на фоне конфликта на Украине, нагнетают напряженность.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией. Эксперт уточнил, что Украина и альянс проиграли прокси-войну, которую вели против РФ от лица США.

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      Марина Совина
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