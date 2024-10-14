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13:28, 14 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали учения НАТО

Песков: учения НАТО на фоне украинского конфликта нагнетают напряженность

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Учения НАТО, проводимые на фоне конфликта на Украине, нагнетают напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал ежегодные ядерные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon. Они начались 14 октября и продлятся две недели.

По данным НАТО, в рамках Steadfast Noon будут задействоваться в том числе истребители, способные нести ядерные боеголовки США, однако задания будут выполняться без ядерного оружия на борту. Тренировочные полеты будут проводиться главным образом над Западной Европой, в том числе акваторией Северного моря.

Елизавета Мытарева
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