В Госдуме одобрили проект об изменении процедуры сдачи ОГЭ

Комитет Госдумы одобрил проект о сдаче только двух предметов ОГЭ в пяти регионах

Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект, согласно которому в пяти регионах России появится возможность сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законодательной инициативе, сдавать по желанию ученика только два предмета ОГЭ вместо четырех предлагается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Аттестат выпускник девятого класса на этих территориях сможет получить в том числе и после сдачи только двух предметов.

Госдума, как сообщал ранее ее спикер Вячеслав Володин, рассмотрит соответствующий законопроект в феврале в приоритетном порядке. Если такая схема окажется эффективной, в дальнейшем можно распространить ее по всей стране, отмечал парламентарий.

Инициативу по изменению процедуры сдачи ОГЭ поддержал и Рособрнадзор. Там заявили, что давно говорят о необходимости модернизации порядка проведения ГИА. Так, предлагается учитывать результаты аттестации при поступлении в техникумы, колледжи, а также в 10 класс.