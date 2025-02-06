В МИД оценили перспективу размещения европейских войск на Украине

Посол РФ Мешков: размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

Размещение войск стран Европейского союза (ЕС) на территории Украины в период активного ведения боевых действий станет для Москвы фактическим объявлением войны. Об этом РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — указал дипломат.

Мешков подчеркнул, что подобный шаг требует согласия обеих конфликтующих сторон. «Я не вижу никаких перспектив для этого», — заключил он.

Ранее источники газеты The Telegraph сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают перспективу отправки войск обеих стран на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.