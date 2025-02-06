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02:59, 6 февраля 2025Мир

В отношении премьера Польши возбудили дело по обвинению в госперевороте

В отношении премьера Польши Туска возбуждено дело по обвинению в госперевороте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Johanna Geron / Reuters

В отношении польского премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте. Об этом проинформировал председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский, пишет РИА Новости.

«Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами», — сообщил он представителям СМИ.

По Словам Свенчковского, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела. Как уточняется, расследование по делу начал прокурор Михал Островский.

В марте прошлого года глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Дональд Туск виновен в государственном перевороте и должен сесть в тюрьму на пожизненный срок. Политик назвал происходящее в стране фатальным и играющим на руку иностранным государствам.

Ранее в ЕС жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши и его намерения препятствовать въезду мусульман в Евросоюз. До этого Туск выступил против предполагаемого проекта по упрощению визового режима для граждан 21 страны.

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