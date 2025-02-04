В ЕС осудили миграционную политику премьера Польши

В ЕП жестко раскритиковали миграционную политику премьера Польши

Члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши Дональда Туска и его намерения препятствовать въезду мусульман в Евросоюз (ЕС). Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«В видеоролике, опубликованном 2 июля 2023 года, Дональд Туск, тогдашний лидер центристской "Гражданской платформы" (входящей в Европейскую народную партию), раскритиковал действующее правительство за то, что оно позволило тысячам мигрантов "из мусульманских стран" въехать в Польшу. Он также выступил против предполагаемого проекта по упрощению визового режима для граждан 21 страны, включая несколько стран Африки и Ближнего Востока. Другими словами, он выступал за политику запрета въезда мусульман в Польшу. Кроме того, он выразил свое несогласие с программой переселения в ЕС, включенной в Пакт ЕС о предоставлении убежища и миграции, которую он назвал "угрозой безопасности Польши"», — напомнили евродепутаты.

Сегодня, будучи премьер-министром Польши, Дональд Туск продолжает выступать против Пакта ЕС о предоставлении убежища и миграции. Однако он приветствует интерпретацию Еврокомиссии, которая позволяет государству-члену отступать от права ЕС на убежище, когда оно сталкивается с чрезвычайной миграционной ситуацией, организованной соседней третьей страной Фабрис Леджери, Жан-Поль Гарро члены ЕП от Франции

В связи с этим они адресуют ЕК вопрос о ее мнении относительно взглядов польского премьера. «Заняла ли Комиссия определенную позицию или намерена это сделать в отношении заявленного Дональдом Туском желания препятствовать въезду мигрантов из мусульманских стран в Польшу?» — спросили члены ЕП.

Ранее Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Польский премьер отметил, что подобные высказывания звучат «слишком знакомо и зловеще». «Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — подчеркнул он.

Маск выступил на предвыборном мероприятии немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где заявил о чрезмерном внимании в Германии к чувству вины за прошлое. Он подчеркнул, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».