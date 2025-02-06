В России рассказали о тактике размещения Украиной иностранных наемников

Шлепченко: Украина размещает иностранных специалистов в гражданских объектах

Российская армия ударом ракетного комплекса «Искандер» ликвидировала иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Изюме Харьковской области, сообщил накануне Telegram-канал «Военная хроника». Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко обратил внимание на то, что противник намеренно размещает группы иностранных военных специалистов в гражданских объектах.

«Расчет делается на то, что риск сопутствующего ущерба заставит наших военных отказаться от нанесения ударов. И надо признать, тактика живого щита в ряде случаев работает», — высказался эксперт.

Источник «Царьграда» из одесского подполья между тем рассказал, что на его практике были случаи отмены ударов по значимым целям из-за угрозы гражданским.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по ВСУ в Харьковской области. Армия России атаковала позиции украинских войск в Купянске, Березовке, Благодатовке и Муравском. Вблизи последнего населенного пункта находится небольшой лес, где ВСУ расположили артиллерию.

4 февраля в городе Изюм прозвучал взрыв. Факт подтвердил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов, однако подробностей не приводилось.