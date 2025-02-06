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16:59, 6 февраля 2025Силовые структуры

В Службе внешней разведки России назвали неуклюжими попытки США завербовать россиян

СВР: ЦРУ пытается вербовать россиян примитивными видеоклипами в интернете
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Центральное разведуправление (ЦРУ) США пытается завербовать россиян с помощью примитивных видеороликов в интернете. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В ведомстве назвали неуклюжими и тщетными попытки американской разведки, которая использует ролики о России в духе «голливудской киноклюквы». В СВР призвали американский народ, для которого важны идеалы свободы и любви к Родине, не забывать историю совместной борьбы с нацизмом.

3 февраля СВР сообщила, что страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине.

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