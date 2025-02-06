Военкор назвал «боль украинского контрнаступления» в Курской области

Военкор Котенок: FPV-дроны нанесли большой ущерб ВСУ в Курской области

Российские беспилотники внесли большой вклад в отражение нового украинского наступления в Курской области. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в Telegram.

Попытку прорыва украинские войска предприняли 6 февраля — спустя ровно полгода после начала боевых действий на территории региона.

По словам военкора, российские FPV-дроны стали «болью украинского контрнаступа». Он заявил, что украинцы «воют» от невозможности ведения боевых действий механизированными группами из-за беспилотников.

Ранее военный блогер Владимир Романов показал «прожарку» колонны украинской бронетехники в Курской области. На опубликованных им кадрах видно горящий бронеавтомобиль, стоящий посреди дороги. Воинская колонна пытается объехать его, при этом боевые машины держатся на расстоянии друг от друга — это уменьшает риск быть накрытым артиллерийским огнем.