Назван способ получать обновления Windows 10 бесплатно

Microsoft: Пользователи Windows 365 смогут не платить за обновления Windows 10

Корпорация Microsoft скорректировала правила выпуска платных обновлений для устаревшей Windows 10. На это обратило внимание издание The Register.

После октября 2025 года Microsoft будет выпускать только платные обновления Extended Security Updates (ESU) для Windows 10. В компании изменили документ на сайте, который уточняет правила получения ESU. Владельцы ПК смогут не платить, если они пользуются подпиской на сервисы Windows 365.

В корпорации объяснили, что для получения бесплатных обновлений пользователи должны иметь активную платную подписку на Windows 365 и сохранить ее на три года. Специалисты Microsoft назвали дату окончания поддержки — 14 октября 2025 года. Трехлетний цикл обновлений ESU начнется в ноябре того же года.

Также в компании напомнили, что стоимость платных обновлений Windows 10 для обычных потребителей составит 30 долларов в год. Корпоративные пользователи заплатят 427 долларов за три года. На компьютерах, приобретенных для образовательныз учреждений, обновления будут стоить 7 долларов ежегодно.

Ранее журналисты издания The Register заявили, что Windows 11 не стала популярной, так как она практически ничем не отличается от Windows 10. Также в Microsoft помешали обновлению до актуальной ОС, установив жесткие системные требования.