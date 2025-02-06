Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:24, 6 февраля 2025Наука и техника

Назван способ получать обновления Windows 10 бесплатно

Microsoft: Пользователи Windows 365 смогут не платить за обновления Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Корпорация Microsoft скорректировала правила выпуска платных обновлений для устаревшей Windows 10. На это обратило внимание издание The Register.

После октября 2025 года Microsoft будет выпускать только платные обновления Extended Security Updates (ESU) для Windows 10. В компании изменили документ на сайте, который уточняет правила получения ESU. Владельцы ПК смогут не платить, если они пользуются подпиской на сервисы Windows 365.

В корпорации объяснили, что для получения бесплатных обновлений пользователи должны иметь активную платную подписку на Windows 365 и сохранить ее на три года. Специалисты Microsoft назвали дату окончания поддержки — 14 октября 2025 года. Трехлетний цикл обновлений ESU начнется в ноябре того же года.

Также в компании напомнили, что стоимость платных обновлений Windows 10 для обычных потребителей составит 30 долларов в год. Корпоративные пользователи заплатят 427 долларов за три года. На компьютерах, приобретенных для образовательныз учреждений, обновления будут стоить 7 долларов ежегодно.

Ранее журналисты издания The Register заявили, что Windows 11 не стала популярной, так как она практически ничем не отличается от Windows 10. Также в Microsoft помешали обновлению до актуальной ОС, установив жесткие системные требования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      Звезда «Великолепного века» снова приедет в Россию

      Арестованный сооснователь «Смысловых галлюцинаций» рассказал о нападении на амбалов

      В Минобороны сообщили о поражении военных аэродромов ВСУ

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше