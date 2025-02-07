Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» заявил о шоковом состоянии после аварии

Актер Денис Матросов заявил, что находится в шоковом состоянии после ДТП

Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Денис Матросов дал первый комментарий после аварии с полицейской машиной в Москве. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Слушайте, я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось», — заявил артист.

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС врезались в машину Матросова во время погони за нарушителем.

Актер попал в ДТП с участием машины ДПС около 11 утра. Инцидент произошел на Череповецкой улице — в столичном районе Лианозово.