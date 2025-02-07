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13:05, 7 февраля 2025Культура

Раскрыты подробности ДТП звезды «Кармелиты» с сотрудниками ДПС

Shot: Сотрудники ДПС врезались в машину актера Дениса Матросова во время погони
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сотрудники ДПС врезались в машину актера Дениса Матросова, известного по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Кармелита», во время погони за нарушителем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист ехал на зеленый сигнал светофора и не пропустил полицейских, из-за чего случилась авария. После столкновения с полицейской машиной автомобиль актера вынесло на тротуар. Медики оказали Матросову помощь на месте, известно, что после столкновения он хромает.

Ранее сообщалось, что Матросов попал в ДТП с участием машины ДПС. Инцидент произошел на Череповецкой улице — в столичном районе Лианозово.

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