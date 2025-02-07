Аномальные осадки выпали в Крыму

Синоптик Тишковец: В Крыму местами выпало 70 % месячной нормы осадков

В некоторых населенных пунктах Крыма выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Об аномальных снегопадах рассказал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Так, в Белогорске за день выпало 23 миллиметра снега, в Симферополе — 6 миллиметров, в Карадаге — 9 миллиметров, во Владиславовке — 10 миллиметров, а на Ангарском Перевале — 11 миллиметров. Причину столь сильных осадков метеоролог не уточнил.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга России об ураганном ветре с порывами до 35 метров в секунду и резком похолодании. Комплекс опасных метеорологических явлений затронет Анапу, Новороссийск, Геленджик и некоторые части Крыма.

Сложную погоду специалист объяснил фронтальными разделами, которые проходят через регион, и потоком холодных воздушных масс.