Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:13, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило счастливой жизни

Лебедев заявил, что для счастливой жизни нужно соблюдать правила вежливости
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: видео Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило для счастливой жизни. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что для этого необходимо соблюдать правила вежливости.

Блогер комментировал новость о том, что люди, которые проявляют вежливость в общении с окружающими, меньше страдают от депрессии и чувствуют себя счастливее, чем те, кто не делает этого. «Это простое и понятное правило, с которым нужно ознакомить детей прямо с раннего детства, — всегда говорить "спасибо", "пожалуйста", "здравствуйте", "до свидания", а также произносить слово "а можно?" И тогда в жизни будет счастье», — заявил он.

По словам дизайнера, в случае, если выучить и использовать пять вежливых слов, окружающие будут более доброжелательны.

Ранее Лебедев назвал простой способ стать интересным человеком. Он рассказал, что нужно каждый день заниматься саморазвитием, например, освоить какую-либо профессию или необычное хобби.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      Мишустин заявил о рекордном в истории российском ВВП

      Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило счастливой жизни

      В Словакии рассказали о личной вражде Фицо с Зеленским

      Следователи выявили новые эпизоды в организовавшей незаконную миграцию ОПГ

      Назначены российские члены экипажа Crew-11 и Crew-12

      Появилось видео с места крушения бизнесджета на шоссе в Бразилии

      Американист объяснил введение Трампом санкций против МУС

      Обыски начались в здании МРЭО в российском городе

      Стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше