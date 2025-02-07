Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило счастливой жизни

Лебедев заявил, что для счастливой жизни нужно соблюдать правила вежливости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило для счастливой жизни. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что для этого необходимо соблюдать правила вежливости.

Блогер комментировал новость о том, что люди, которые проявляют вежливость в общении с окружающими, меньше страдают от депрессии и чувствуют себя счастливее, чем те, кто не делает этого. «Это простое и понятное правило, с которым нужно ознакомить детей прямо с раннего детства, — всегда говорить "спасибо", "пожалуйста", "здравствуйте", "до свидания", а также произносить слово "а можно?" И тогда в жизни будет счастье», — заявил он.

По словам дизайнера, в случае, если выучить и использовать пять вежливых слов, окружающие будут более доброжелательны.

Ранее Лебедев назвал простой способ стать интересным человеком. Он рассказал, что нужно каждый день заниматься саморазвитием, например, освоить какую-либо профессию или необычное хобби.