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17:05, 29 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл очень простой способ стать интересным человеком

Блогер Лебедев посоветовал заниматься саморазвитием, чтобы быть интересным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл способ, как стать интересным человеком. Им он поделился в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Задача, как сделать себя интересным, она очень простая: нужно каждый день заниматься саморазвитием», — заявил блогер. Он уточнил, что человеку следует получить профессию, заняться необычным хобби, а также регулярно ходить на выставки, читать и учиться особенностям общения с людьми. Лучшей инвестицией в себя Лебедев назвал путешествия.

«Когда вы в свои 56 лет будете маленький низкий лысый и толстый человек, но у вас будет потрясающий набор знаний в голове, за вами будут бегать 18-летние девки и хотеть с вами проводить время», — порассуждал дизайнер.

Ранее Лебедев дал совет сорокалетним людям. По его мнению, в этом возрасте не поздно становиться родителями. Он призвал тех, кому исполнилось 40 лет, рожать столько детей, сколько захочется.

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