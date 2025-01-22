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13:36, 22 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет сорокалетним

Блогер Артемий Лебедев заявил, что не поздно становиться родителем в 40 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет сорокалетним. В выпуске проекта «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что в этом возрасте становиться родителем не поздно.

«Рожайте столько детей, сколько вам нравится. Потому что дети — это классно, приятно. У вас есть еще как минимум 20 лет в запасе абсолютно нормальной адекватной молодости, когда вы на своих ногах, чтобы воспитать детей и отправить их во взрослую жизнь», — порассуждал блогер.

По его словам, если ребенок появится в 40 лет, то у человека будет еще минимум 20 лет активной жизни, чтобы воспитать ребенка. Дизайнер добавил, что несмотря на то что ему скоро исполнится 50 лет, он хочет еще пятерых детей.

Ранее Лебедев дал россиянам самый простой и полезный совет для жизни. Он призвал никогда не платить за астрологические и эзотерические практики.

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