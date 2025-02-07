Бербок предупредила о «величайшей радости» Путина из-за прекращения работы МУС

Прекращение работы Международного уголовного суда (МУС) доставит «величайшую радость» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.
Она раскритиковала санкции США в отношении ведомства, назвав поддержку международного права главным приоритетом в области безопасности. «Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — предупредила Бербок.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса.
После этого МУС сообщил, что продолжил работу в обычном режиме, несмотря на рестрикции.