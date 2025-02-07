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21:27, 7 февраля 2025Мир

Бербок предупредила о «величайшей радости» Путина из-за прекращения работы МУС

Бербок заявила, что прекращение работы МУС доставит Путину величайшую радость
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Прекращение работы Международного уголовного суда (МУС) доставит «величайшую радость» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.

Она раскритиковала санкции США в отношении ведомства, назвав поддержку международного права главным приоритетом в области безопасности. «Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — предупредила Бербок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса.

После этого МУС сообщил, что продолжил работу в обычном режиме, несмотря на рестрикции.

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