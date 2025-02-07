Бывший мэр Самары оставил богатое наследство

Убитый экс-мэр Самары Тархов оставил наследство на 145 млн рублей

Мотивом расправы над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой могла быть корысть — у них осталось богатое наследство общей стоимостью 145 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП».

Следствие подозревает в преступлении внучку экс-мэра Екатерину, она сейчас арестована. После исчезновения родственников внучка продала их ювелирные украшения и машину по фальшивой доверенности. Женщина также выставила на торги квартиры в Самаре и коттеджи в Подмосковье. Еще деду принадлежит нефтеперерабатывающая компания.

Ранее сообщалось, что в квартире у бывшего мэра не обнаружено ни крови, ни каких-либо следов сопротивления и борьбы. В то же время при обыске в квартире внучки Тарховых правоохранители нашли документы и телефоны, принадлежащие ее дедушке и бабушке.

Следствие считает, что Екатерина расправилась с ними, расчленила и вынесла останки в черных мешках, которые выбросила в мусорные контейнеры. В настоящее время следователи ищут их на полигоне.

