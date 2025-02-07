Российский посол заявил о нежелении Финляндии открывать границу с РФ в обозримом будущем

Посол Кузнецов: Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем

Руководство Финляндии не намерено в обозримой перспективе открывать границу с Россией, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что закрытие границы Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования.

«Не сбылись, например, делавшиеся год назад панические предсказания некоторых финских "экспертов" о том, что мигранты, мол, после закрытия погранпереходов попытаются массово "штурмовать границу" вне официальных пунктов пропуска», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года.