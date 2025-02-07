Американист объяснил введение Трампом санкций против МУС

Политолог Блохин назвал МУС невыгодной сделкой для Трампа

Американский лидер Дональд Трамп вводит санкции против невыгодных для США международных организаций, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Таким образом эксперт объяснил «Ленте.ру» цель введения Трампом санкций против Международного уголовного суда (МУС),

«Это общая тенденция, когда США отказываются от участия в организациях, которые, по мнению Трампа, либо не соответствуют национальным интересам США, либо для которых США является финансовым донором. США деньги тратят, а никакой прибыли и выгоды не получают. Сейчас идет масштабный пересмотр всех этих соглашений. Кстати, так было и во время первого президентства Трампа, когда он вышел из многих соглашений и организаций», — подчеркнул Блохин.

МУС — это невыгодная «сделка» для Трампа, участие в которой не соответствует американским интересам Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Он также обратил внимание на то, что поддержка Тель-Авива относится к ключевым аспектам внешней политики Трампа.

«Трамп — один из главных сторонников Израиля, он признан в Израиле самым произраильским президентом в истории США. Его семья относится к части этого произральского лобби. Поэтому подобная его позиция вписывается в этот тренд: что не выгодно Израилю, то невыгодно и США. МУС неоднократно требовал наказать Израиль за действия в Газе», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который введет санкции против МУС.

В январе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против. В тексте законопроекта говорится, что администрации следует вводить санкции против МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, которое находится под защитой.