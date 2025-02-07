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15:08, 7 февраля 2025Мир

Американист объяснил введение Трампом санкций против МУС

Политолог Блохин назвал МУС невыгодной сделкой для Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп вводит санкции против невыгодных для США международных организаций, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Таким образом эксперт объяснил «Ленте.ру» цель введения Трампом санкций против Международного уголовного суда (МУС),

«Это общая тенденция, когда США отказываются от участия в организациях, которые, по мнению Трампа, либо не соответствуют национальным интересам США, либо для которых США является финансовым донором. США деньги тратят, а никакой прибыли и выгоды не получают. Сейчас идет масштабный пересмотр всех этих соглашений. Кстати, так было и во время первого президентства Трампа, когда он вышел из многих соглашений и организаций», — подчеркнул Блохин.

МУС — это невыгодная «сделка» для Трампа, участие в которой не соответствует американским интересам

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Он также обратил внимание на то, что поддержка Тель-Авива относится к ключевым аспектам внешней политики Трампа.

«Трамп — один из главных сторонников Израиля, он признан в Израиле самым произраильским президентом в истории США. Его семья относится к части этого произральского лобби. Поэтому подобная его позиция вписывается в этот тренд: что не выгодно Израилю, то невыгодно и США. МУС неоднократно требовал наказать Израиль за действия в Газе», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который введет санкции против МУС.

В январе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против. В тексте законопроекта говорится, что администрации следует вводить санкции против МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, которое находится под защитой.

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