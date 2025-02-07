Иностранец обманул пять россиянок на девять миллионов рублей

Приезжий из Нигерии обманул пять россиянок на девять миллионов рублей

В Якутии суд рассмотрит дело 23-летнего приезжего из Нигерии, обманувшего пять россиянок на девять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо в крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина вошел в состав организованной группы. Аферисты знакомились с женщинами в социальных сетях и убеждали их в своих романтических чувствах. Затем они якобы отправляли им посылки с подарками, деньги или автомобиль для личной встречи. Аферисты просили потерпевших оплатить государственную пошлину для получения посылки, а также таможенные сборы или средства для узаконивания направленных переводов и доставки автомобиля. Обвиняемый обеспечивал перевод поступающих от женщин средств на банковские карты, подконтрольные членам организованной группы.

Сейчас задержанный находится в СИЗО-1 ФСИН России по Республике Саха.

Ранее 65-летняя жительница Сестрорецка Ленинградской области поверила мошенникам и осталась без машины, квартиры и сбережений.