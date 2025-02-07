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09:00, 7 февраля 2025Наука и техника

Iridium допустил запуск малых спутников

Геостационарный оператор Iridium допустил запуск малых спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Оператор Iridium Communications, располагающий на геостационарной орбите группировкой крупных спутников, допустил запуск малых космических аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Возможно, нам стоит какое-то время поработать в сфере малых спутников», — заявил генеральный директор компании Мэтт Деш в ходе симпозиума Smallsat в Кремниевой долине.

По его словам, в настоящее время Iridium Communications изучает использование малых спутников для демонстрации расширенных возможностей позиционирования, навигации и связи. В частности, небольшие космические аппараты могут применяться для улучшения качества услуг, предоставляемых пользователям при помощи геостационарных спутников.

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Деш напомнил, что компания располагает 66 спутниками Iridium Next на низкой околоземной орбите, предназначенными для предоставления услуг связи в L-диапазоне. «Преимущество в том, что какое-то время нам не придется вкладывать большие деньги», — сказал руководитель.

В феврале 2024 года издание со ссылкой на Деша сообщило, что Iridium Communications продлит срок службы спутников, работающих в L-диапазоне, минимум до 2035 года.

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