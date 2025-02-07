МИД России высказался об инициативе ЕС по созданию «спецтрибунала» для России

Захарова: У ЕС нет оснований давать юридическую оценку действиям России

У Европейского союза (ЕС) нет оснований давать юридическую оценку действиям России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Обвинения России и российских должностных лиц в "агрессии" абсурдны, а несуразные конструкции, которые изобретаются вокруг этого, не имеют никакой юридической основы. Уверены, что государства Мирового большинства дадут им адекватную оценку», — говорится в сообщении.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные методы стран Запада подтверждают их курс на слом международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», — добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделяло миллионы долларов на эксперименты по проведению операций грызунам с пересадкой половых органов. Она также раскритиковала агентство за лицемерное отношение к животным.