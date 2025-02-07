Захарова: США выделяли миллионы долларов на трансгендерные операции мышам

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяло миллионы долларов на эксперименты по проведению операций грызунам с пересадкой половых органов. Об этом на своем канале в Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе "ни одна свинка не пострадала", если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их "фертильностью"?» — задалась вопросом российский дипломат.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала растраты денег американских налогоплательщиков на трансгендерные (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) оперы и комиксы.