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20:03, 7 февраля 2025Мир

Захарова рассказала об экспериментах США по пересадке мышиных половых органов

Захарова: США выделяли миллионы долларов на трансгендерные операции мышам

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяло миллионы долларов на эксперименты по проведению операций грызунам с пересадкой половых органов. Об этом на своем канале в Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе "ни одна свинка не пострадала", если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их "фертильностью"?» — задалась вопросом российский дипломат.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала растраты денег американских налогоплательщиков на трансгендерные (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) оперы и комиксы.

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