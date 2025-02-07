Момент аварии с участием актера сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» попал на видео

Авария с участием актера Дениса Матросова и сотрудников ДПС попала на видео

Момент аварии с автомобилем, в котором находился актер Денис Матросов, известный по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Кармелита», и полицейской машиной попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На видео Porsche артиста врезается в служебную машину сотрудников ДПС на перекрестке. Отмечается, что Hyundai ехал с сиренами и включенными мигалками.

Ранее сообщалось, что на семейный автомобиль Дениса Матросова и его жены Оксаны Рудич-Каструбиной за шесть лет было выписано 1238 штрафов на общую сумму около 1,2 миллиона рублей.

Актер попал в ДТП с участием машины ДПС около 11 утра 7 февраля. Инцидент произошел на Череповецкой улице — в столичном районе Лианозово.