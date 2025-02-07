Машина попавшего в аварию актера «Кармелиты» получила более 1200 штрафов

Shot: Семейная машина попавшего в ДТП актера Матросова насобирала 1238 штрафов

На семейный автомобиль Porsche актера сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Дениса Матросова и его жены Оксаны Рудич-Каструбиной за шесть лет было выписано 1238 штрафов на общую сумму около 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, большинство из них — за превышение скорости.

Ранее Денис Матросов дал первый комментарий после аварии с полицейской машиной в Москве. По словам артиста, он находится в шоковом состоянии.

Актер попал в ДТП с участием машины ДПС около 11 утра 7 февраля. Инцидент произошел на Череповецкой улице — в столичном районе Лианозово.