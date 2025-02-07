На Западе заявили о подготовке Финляндии к конфликту с Россией

Профессор Малинен: Финляндия может вести подготовку к конфликту с Россией

Готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может означать подготовку к конфликту. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне», — написал он.

По словам профессора, в Финляндии есть «идиоты», которые «аплодируют» данной новости.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил в случае начала вооруженного конфликта. Европейская счетная палата в своем отчете раскритиковала бюрократию в виде неорганизованной структуры командования и долгих согласований перевозок.