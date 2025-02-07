В Минобороны заявили о превосходстве российской бронетехники над украинской

Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами НАТО, об этом заявил замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый, пишет РИА Новости.
По его словам, российское оружие было доработано, исходя из характера и способов применения в зоне спецоперации (СВО).
«Наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что танковые ракеты, используемыми Российской армией в зоне проведения СВО, эффективно поражают любую бронетехнику.