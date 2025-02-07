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10:35, 7 февраля 2025Экономика

Названы сроки выпуска банкноты в 1000 рублей

ЦБ: Обновленную банкноту номиналом 1000 рублей представят в конце 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Обновленную купюру номиналом 1000 рублей представят в конце 2025 года. Сроки ее выпуска назвали в Центробанке, сообщает РБК.

Дизайн новой купюры посвящен Приволжскому федеральному округу. Выбирая из вариантов дизайна, россияне (проголосовали 700 тысяч человек) наиболее активно поддерживали изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Созданную художниками Банка России и Гознака «гармоничную композицию из символов», которой отдали предпочтение граждане, презентуют в конце 2025 года.

«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — отметили в регуляторе.

Ранее регулятор предупреждал, что выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей отложен до 2028 года в связи с изменением подхода к разработке банкнот. При это изначально их выпуск планировался до 2025 года.

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