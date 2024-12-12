Банк России назвал новые сроки выпуска модернизированных купюр

В ЦБ заявили, что новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей выпустят в 2028-м

Выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей отложен до 2028 года в связи с изменением подхода к разработке банкнот. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает ТАСС.

Там уточнили, что сроки по указанным купюрам «сдвигаются». По данным агентства, ранее планировался их выпуск до 2025 года.

О том, что модернизация пятисотрублевки отложена, стало известно в октябре. Новые сроки тогда не назвали.

Комментируя результаты онлайн-голосования по дизайну оборотной стороны купюры в тысячу рублей, в Банке России отметили, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них также будут выбираться с учетом результатов народного голосования.

Выбирая из вариантов для банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, россияне (проголосовало 700 тысяч человек) наиболее активно поддерживали изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Созданную художниками Банка России и Гознака «гармоничную композицию из символов», которым отдали предпочтение граждане, планируют презентовать в конце 2025 года.