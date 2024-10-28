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03:29, 28 октября 2024Экономика

Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли

«Известия»: ЦБ перенес выпуск новой купюры 500 рублей на неопределенный срок

Фото: Pixabay

Выпуск обновленной 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок, а для выбора достопримечательностей на ней используют народное голосование. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ России.

Как пишет издание, изначально в 2024-м году была запланирована модернизация российской банкноты номиналом в 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа.

Однако в Центробанке заявили, что в этом году обновления купюры точно не произойдет. Более того, регулятор пока не дает прогнозов относительно сроков выпуска обновленных 500 рублей. В пресс-службе пояснили, что в этом году будет обсуждаться символы для банкноты 1000 рублей.

«Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте», — заявили в ЦБ.

Ранее Банк России пообещал провести онлайн-голосование за символы для новой банкноты. По его данным, россияне получат возможность поучаствовать в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Им предложат отдать предпочтение одной из тех достопримечательностей, которые представляют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для всей страны.

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      Марина Совина
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