Банк России решил устроить голосование за символы для новой банкноты

ЦБ: россияне смогут выбрать символы для банкноты, посвященной Приволжскому ФО

Банк России пообещал провести онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

По его данным, россияне получат возможность поучаствовать в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Им предложат отдать предпочтение одной из тех достопримечательностей, которые представляют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для всей страны.

Центробанк напомнил, что в 2023 году выпустить обновленную купюру номиналом 1000 рублей не удалось, так как некоторые изображения вызвали неоднозначный резонанс. Теперь регулятор хочет учесть разные мнения и для этого решил изменить процедуру отбора символов для банкнот, сделав ее более открытой.

Отмечается, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется такой же, какой ее сделали в 2023 году, а голосовать будут только за изображения на оборотной стороне.

Ранее сообщалось, что в Алтайском и Пермском краях в обращение запустили новые банкноты номиналом пять тысяч рублей.