Банк России решил устроить голосование за символы для новой банкноты

Банк России пообещал провести онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.
По его данным, россияне получат возможность поучаствовать в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Им предложат отдать предпочтение одной из тех достопримечательностей, которые представляют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для всей страны.
Центробанк напомнил, что в 2023 году выпустить обновленную купюру номиналом 1000 рублей не удалось, так как некоторые изображения вызвали неоднозначный резонанс. Теперь регулятор хочет учесть разные мнения и для этого решил изменить процедуру отбора символов для банкнот, сделав ее более открытой.
Отмечается, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется такой же, какой ее сделали в 2023 году, а голосовать будут только за изображения на оборотной стороне.
Ранее сообщалось, что в Алтайском и Пермском краях в обращение запустили новые банкноты номиналом пять тысяч рублей.