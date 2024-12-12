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13:37, 12 декабря 2024Экономика

В Банке России высказались о модернизации банкнот в 10 рублей

ЦБ: символы для обновленных банкнот в 10 и 50 рублей выберут на голосовании
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Банк России сохраняет планы модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей. Об этом высказались в пресс-службе регулятора.

Как отмечают в Банке России, символы для обновленных купюр будут выбирать в том числе с учетом народного голосования.

Ранее в Банке России сообщили о завершении онлайн-голосования по дизайну оборотной стороны купюры в тысячу рублей. Победителем стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Обновленный дизайн будет представлен в конце 2025 года, пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, художникам Банка России и Гознака предстоит создать «гармоничную композицию из символов», которым люди отдали предпочтение, а также увязать ее с защитными элементами.

За символ для оборотной стороны новой купюры проголосовали около 400 тысяч граждан России. Помимо «Метеора» в лидеры голосования вошли Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице и другие памятники.

Ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет. По его словам, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск купюры в 10 тысяч неактуален.

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