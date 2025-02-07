Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:35, 7 февраля 2025Наука и техника

Немецкая компания получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

ATMOS получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: ATMOS Space Cargo

Немецкая компания ATMOS Space Cargo получила разрешение американского регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — на запуск возвращаемой капсулы Phoenix. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Капсула будет располагаться на борту платформы SpaceX Bandwagon-3, запуск которой ожидается в апреле. Phoenix с полезной нагрузкой до 100 килограммов пробудет на околоземной орбите до трех месяцев. При спуске на водную поверхность на капсуле раскроется надувной теплозащитный экран, который позволит снизить скорость ее спуска до приемлемого уровня.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Испытательный полет позволит ATMOS Space Cargo собрать критически важные данные о работе надувного теплового щита во время спуска Phoenix в атмосфере Земли.

В сентябре 2024 года издание SpaceNews сообщило, что компания Inversion Space получила финансирование на поддержку разработки автономных возвращаемых аппаратов и демонстрационных миссий в интересах военных заказчиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В политике нет вечных врагов». В Сирии назвали условие сохранения военных баз России

      Посол заявил об использовании США одной страны как потенциального театра военных действий

      Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию одновременно с командой Трампа

      Священник назвал Петербург нерусским и «городом цареубийц»

      В России отреагировали на озвученное Сирией условие сохранения военных баз

      Военкор увидел признаки новой попытки ВСУ прорвать российскую оборону под Суджей

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели фантомные метки на радаре

      Wildberries отреагировал на проверку прокуратуры по поводу досмотров с раздеванием

      Раскрыты сроки выхода iPhone SE

      Появились подробности о переброшенных в Курскую область резервах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше