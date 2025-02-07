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11:32, 7 февраля 2025Россия

Описана ситуация под Суджей спустя сутки с начала контрнаступления ВСУ

WarGonzo: Под Суджей зафиксированы попытки ночных перемещений ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Спустя сутки с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ситуация в Суджанском районе не претерпела серьезных изменений. Об этом сообщил Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

По его данным, зафиксированы попытки ночных перемещений украинских войск с целью пополнения личного состава и эвакуации раненых, однако видимых успехов добиться ВСУ не удалось. «Наши войска довольно успешно контролируют пути подходов, выявляя и уничтожая технику и личный состав противника, используя средства дальнего поражения», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведка отметила активность у границ Сумской области. Авторы поста предположили, что ВСУ готовятся ввести в бой новые резервы с целью продавить российскую оборону в районе населенного пункта Уланок. «В течение дня вполне вероятны новые попытки прорыва. Однако шансов на беспрепятственное продвижение к ЛБС у украинцев нет», — заключается в материале.

Ранее WarGonzo сообщил, что основные логистические пути и позиции в Курской области остаются под контролем российских войск. По информации канала, ВСУ понесли большие потери в личном составе и бронетехнике. При этом Украина смогла перекинуть десант, который сейчас находится на подступах к населенному пункту Уланок.

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О новой попытке наступления ВСУ в Курской области, предпринятой Киевом, стало известно 6 февраля. Рано утром колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась со стороны хутора Колмаков. В Минобороны России заявили, что все атаки отражены, а населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок остались под контролем российских военных.

ЖЗЛ
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