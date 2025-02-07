Продажи книг культового писателя упали из-за секс-скандала

Продажи книг Нила Геймана упали после обвинений его в сексуальных преступления

Продажи книг британского писателя Нила Геймана в России упали на 10 процентов после того, как автора «Благих знамений» и «Американских богов» обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейшей федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

По информации источника, в целом продажи произведений Геймана снизились на 10 процентов по сравнению с показателями января 2024 года. Сообщается также, что самая продаваемая книга автора в нашей стране, сказка «Коралина», по итогам 2024 года попала в топ-25 по продажам и заняла третье место в детском рейтинге.

Известно, что на данный момент Нил Гейман официально не издается в России: весной 2022 года вслед за Стивеном Кингом он объявил, что не будет продлевать контракты на издание своих книг в России из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако его книги все еще можно найти на полках в российских магазинах в рамках еще действующих контрактов.

Ранее стало известно, что восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии. Сам культовый писатель ответил на обвинения в изнасилованиях и абьюзе.