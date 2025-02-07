Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:37, 7 февраля 2025Культура

Продажи книг культового писателя упали из-за секс-скандала

Продажи книг Нила Геймана упали после обвинений его в сексуальных преступления
Андрей Шеньшаков

Фото: Diego Corredor / Globallookpress.com

Продажи книг британского писателя Нила Геймана в России упали на 10 процентов после того, как автора «Благих знамений» и «Американских богов» обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейшей федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

По информации источника, в целом продажи произведений Геймана снизились на 10 процентов по сравнению с показателями января 2024 года. Сообщается также, что самая продаваемая книга автора в нашей стране, сказка «Коралина», по итогам 2024 года попала в топ-25 по продажам и заняла третье место в детском рейтинге.

Известно, что на данный момент Нил Гейман официально не издается в России: весной 2022 года вслед за Стивеном Кингом он объявил, что не будет продлевать контракты на издание своих книг в России из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако его книги все еще можно найти на полках в российских магазинах в рамках еще действующих контрактов.

Ранее стало известно, что восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии. Сам культовый писатель ответил на обвинения в изнасилованиях и абьюзе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      «Спартак» за рекордную сумму подписал футболиста сборной Тринидада и Тобаго

      В зону СВО поставят защищающий от тепловизоров бункер

      BMW X7 с тремя военными протаранил машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера

      Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

      Диетолог предупредила о вреде сыра

      Путин призвал изменить структуру роста российской экономики

      Лукашенко стал популярным среди русскоязычных в одной стране ЕС как «хороший хозяин»

      Польша отказалась соблюдать правила ЕС

      В Италии арестовали нападавшего на людей украинца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше