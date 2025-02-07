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14:35, 7 февраля 2025Спорт

Российская керлингистка-чемпионка раскрыла отношение к выступлению в нейтральном статусе

Анна Сидорова о нейтральном статусе: Отсутствие флага не портит спортсмена
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анна Сидорова

Анна Сидорова. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова раскрыла отношение к выступлению на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По мнению российской спортсменки, все и так знают, кого она представляет. «Просто по каким‑то причинам, которые не касаются спорта, сейчас название моей страны не говорят вслух. Отсутствие флага не портит спортсмена», — заявила Сидорова.

Россиянка добавила, что от участия в Олимпийских играх отказаться очень сложно. «Слишком уж много сил и здоровья тратится, слишком долго ждешь и готовишься», — заявила Сидорова.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. Это касается и керлинга.

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