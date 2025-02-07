Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 7 февраля 2025Силовые структуры

Российский экс-полицейский обжаловал приговор за участие в терактах

Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах в метро Москвы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший начальник РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев подал жалобу на свой пожизненный срок за участие в терактах в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба поступила в Верховный суд России. Ей занимается военная коллегия, которая примет решение о передаче жалобы на рассмотрение на заседании или отказе в этом.

Исаева приговорили к пожизненному заключению и лишили звания полковника в марте 2023 года. По данным следствия, он состоял в запрещенной исламистской организации и предупреждал их членов о проводимых правоохранителями мероприятиях. Также он на своей машине довез женщину с поясом шахида на автостанцию Кизляра, откуда та уехала в Москву для участия в совершении теракта в метро.

Свою вину Исаев не признал и заявил, что дело было сфабриковано.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу о покушении на подрыв блокпоста Вооруженных сил России обжаловал приговор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Iridium допустил запуск малых спутников

      Власти Японии выставят на продажу запасы риса

      Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

      В Госдуме заявили о минировании ВСУ всего центра Красноармейска

      Российский экс-полицейский обжаловал приговор за участие в терактах

      Министр обороны Сирии высказался о привлечении Асада к ответственности

      В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

      Маск предрек США поражения в будущих войнах без реформирования армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше