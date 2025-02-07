Российский экс-полицейский обжаловал приговор за участие в терактах

Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах в метро Москвы

Бывший начальник РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев подал жалобу на свой пожизненный срок за участие в терактах в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба поступила в Верховный суд России. Ей занимается военная коллегия, которая примет решение о передаче жалобы на рассмотрение на заседании или отказе в этом.

Исаева приговорили к пожизненному заключению и лишили звания полковника в марте 2023 года. По данным следствия, он состоял в запрещенной исламистской организации и предупреждал их членов о проводимых правоохранителями мероприятиях. Также он на своей машине довез женщину с поясом шахида на автостанцию Кизляра, откуда та уехала в Москву для участия в совершении теракта в метро.

Свою вину Исаев не признал и заявил, что дело было сфабриковано.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу о покушении на подрыв блокпоста Вооруженных сил России обжаловал приговор.