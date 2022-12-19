Полковник Исаев отказался признавать вину по делу о теракте в московском метро

Полковник Исаев не признал вину в причастности к теракту в московском метро в 2010 году

Бывший начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев (включен в список террористов и экстремистов) не признал вину в причастности к теракту в московском метро в 2010 году. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Исаеву вменяются статьи 205 («Террористический акт»), 209 («Бандитизм») и 210 («Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ. Дело против себя фигурант назвал заказным.

По версии следствия, Исаев был членом структурного подразделения преступной организации «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещена в России). Используя свое служебное положение, он передавал руководителям информацию о работе полиции, предупреждал о проводимых спецоперациях против незаконных формирований, а также без досмотра провозил вооруженных соучастников по территории республики.

В 2010 году Исаев по поручению руководителя подразделения террористического сообщества доставил смертницу с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на вокзал в Кизлярском районе и посадил в автобус до Москвы. Женщина совершила террористический акт на станции метро «Лубянка», в результате которого погибли 39 человек.

Исаева задержали 22 ноября 2020 года. В основу обвинения легли показания осужденных террористов Магомеда Нурова и Пахрудина Ахмедова.

