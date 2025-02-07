Российский тренер наказал футболиста за приставания к девушке

Российский тренер Бердыев наказал футболиста Алиева за приставания к девушке

Главный тренер азербайджанского клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев наказал футболиста Нахида Алиева за приставания к девушке. Об этом сообщает Sputnik.

Игрок пытался познакомиться с иностранкой, но, несмотря на отказ, продолжил настойчиво добиваться общения. Девушка обратилась в службу безопасности отеля, проблема была улажена представителями клуба.

В результате Бердыев исключил юношу из основного состава команды. Кроме того, российский специалист не допустил спортсмена к тренировкам дублирующего состава.

Бердыев возглавил «Туран» в июне 2024 года. Ранее он работал в российских, казахстанских, туркменистанских, иранских клубах. Под его руководством казанский «Рубин» дважды выигрывал золото чемпионата России и завоевал Кубок страны.