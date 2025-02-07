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20:24, 7 февраля 2025Спорт

Российский тренер наказал футболиста за приставания к девушке

Российский тренер Бердыев наказал футболиста Алиева за приставания к девушке
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Главный тренер азербайджанского клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев наказал футболиста Нахида Алиева за приставания к девушке. Об этом сообщает Sputnik.

Игрок пытался познакомиться с иностранкой, но, несмотря на отказ, продолжил настойчиво добиваться общения. Девушка обратилась в службу безопасности отеля, проблема была улажена представителями клуба.

В результате Бердыев исключил юношу из основного состава команды. Кроме того, российский специалист не допустил спортсмена к тренировкам дублирующего состава.

Бердыев возглавил «Туран» в июне 2024 года. Ранее он работал в российских, казахстанских, туркменистанских, иранских клубах. Под его руководством казанский «Рубин» дважды выигрывал золото чемпионата России и завоевал Кубок страны.

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