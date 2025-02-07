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11:55, 7 февраля 2025Спорт

Сербский футболист клуба РПЛ назвал условие для дегустации водки

Сербский игрок «Акрона» Джурасович: Попробую водку, если выиграем Кубок России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сербский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» Алекса Джурасович назвал условие, при котором согласится продегустировать водку. Его слова приводит «РБ Спорт».

Он отметил, что пока не пробовал напиток. «Но если "Акрон" по итогам сезона добьется выдающегося результата, например, выиграет Кубок России, то может быть и попробую», — заявил Джурасович.

Футболист также рассказал, что попробовал борщ. «Приятное блюдо. Но не могу сказать, что буду регулярно его кушать. Когда наступила зима, я начал мерзнуть и благодаря этому супу согревался!» — отметил полузащитник.

Джурасович перешел в «Акрон» в июле прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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